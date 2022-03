El impacto de la guerra en Ucrania y la subida de precios, a debate este martes en el Parlament

La Cámara debate y vota la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de juventud

PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la invasión rusa en Ucrania y la subida de los precios serán dos de los múltiples temas que centrarán el debate que tendrá lugar este martes a partir de las 09.00 horas, en el Parlament balear.

El pleno de la Cámara autonómica debate y vota también la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de juventud, iniciativa que ha recibido las críticas, entre otros grupos de Cs y Unidas Podemos.

En relación a ambas cuestiones se ha pronunciado esta semana, tras la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, quien ha pedido al Govern "medidas urgentes" ante la subida de la luz, de la gasolina y de la cesta de la compra tras "la inflación y la guerra en Ucrania".

Entre las medidas solicitadas por el PP están, por ejemplo, bajar el tramo autonómico del IRPF, exigir al presidente del Gobierno la bajada del IVA de la luz, el gas y la calefacción al cuatro por ciento, reducir el impuesto sobre hidrocarburos o la aprobación del Régimen Fiscal de Baleares.

En la misma línea, se ha pronunciado Cs, que ante la subida de precios, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL), de urgencia, para que se deflacte del IRPF el tramo autonómico de la inflación y que se inste al Gobierno central a bajar el IVA del 21 al cuatro por ciento en la luz o los carburantes.

"Es intolerable el conformismo y la sumisión con Sánchez", ha dicho la coordinadora autonómica y portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, respecto a la presidenta Francina Armengol, a quien, además, pedirá que reivindique "que se desarrolle la parte fiscal del REB para ayudar al sector del transporte, a las pequeñas empresas y al sector primario".

En contraposición al modelo del PP, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, ha defendido que las renovables impulsadas por el Govern permitirán "blindar energéticamente Baleares para bajar la factura de la luz y reducir la dependencia energética con el exterior".

"Mientras en Unidas Podemos nos dedicamos a implantar y movilizar las energías renovables en Baleares, por desgracia todavía tenemos en la memoria lo que hizo el PP, que fue ponerle un impuesto al sol y subir los impuestos energéticos. Mientras tanto, lo que hace Unidas Podemos es trabajar para que la energía se democratice y llegue a todas las viviendas", ha indicado.

OTROS TEMAS

Asimismo, otros de los temas que se debatirán en la sesión de control al Govern, en el pleno del Parlament de este martes, serán el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma o las previsiones sanitarias que hace el Govern para esta Semana Santa, entre otros.

También, se debatirán dos Proposiciones No de Ley (PNL). Una, sobre el impuesto autonómico de la luz y otra, relativa a racionalización de infraestructuras portuarias de Menorca.

En cuanto a la primera, presentada por Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha explicado que el objetivo es instar al Govern a renunciar a los ingresos procedentes del Impuesto Especial sobre la Electricidad en los presupuestos del año 2022.

Además, en el pleno del próximo martes habrá tiempo para el debate y votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Vox-Actúa Baleares al proyecto de ley de Políticas de Juventud.

En este sentido, Rodríguez ha recordado este lunes que la ley es "nefasta en sus 104 artículos".

Por su parte, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha adelantado este lunes que su grupo votará en contra de la enmienda a la totalidad de Vox al proyecto de ley de juventud.

Guasp ha indicado que su grupo ha presentado hasta 32 enmiendas y ha criticado la "habitual negativa a trabajar por mejorar los textos legislativos" de la formación que lidera Jorge Campos, así como su "desconocimiento" del funcionamiento de la administración.

En términos parecidos se ha pronunciado la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, que ha lamentado que "lo único que hace la extrema derecha es decir que no, que no, y que no, sin ninguna propuesta, sin enmiendas parciales y sin explicar por qué vota que no a todo".

La portavoz de la formación morada ha recordado que la ley aborda por primera vez la problemática de la emancipación de los jóvenes, las dificultades que padecen par acceder al mundo laboral, herramientas para la formación y un porcentaje mínimo de vivienda social para jóvenes. "A esto se opone Vox", ha lamentado.

Finalmente, la sesión abordará la elección del director general y la renovación parcial de los miembros del Consejo de Dirección de la Radiotelevisión Pública de Baleares (IB3).

Respecto a esta cuestión, Ciudadanos (Cs) ya ha anunciado que su grupo no apoyará la renovación de Andreu Manresa al frente de la dirección de IB3. Mientras, el PP votará en blanco, "porque es el momento de que alguien del Govern levante el teléfono u otra vía de comunicación con el PP para consensuar el candidato".