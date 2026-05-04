Implantan en centros sanitarios de Baleares un sistema para mejorar la atención a pacientes con problemas auditivos

Los centros sanitario de Baleares implementan un servicio para mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de Baleares han implementado un nuevo sistema para mejorar la atención a personas con problemas de audición y que cuentan con implantes cocleares, mediante un aparato que facilita la comunicación entre profesional y paciente.

Esta mejora consiste en la implementación de un bucle magnético, un aparato que se podrá solicitar en el mostrador de los centros.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, este nuevo servicio, que ya está disponible en la sede del Servicio de Salud de Baleares, ha sido solicitado por centros, como el Hospital de Manacor.

El dispositivo sirve para que el ruido externo a la conversación entre profesional y paciente no dificulte la comprensión. "Es un problema muy invisibilizado", ha asegurado.