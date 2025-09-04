Inaugurada la nueva sede del IBSalut en el edificio de El Carme

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García, inauguran la nueva sede del IBSalut en el edificio de El Carme. - CAIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este jueves la nueva sede del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) en el edificio de El Carme, donde se han trasladado parte de los servicios corporativos que antes se prestaban en la sede principal.

Prohens ha descubierto una placa conmemorativa junto con la consellera de Salud, Manuela García, y la directora de Coordinación Administrativa, Catalina Reynés, según ha trasladado el Govern en una nota de prensa.

Al nuevo edificio, ubicado en el antiguo ambulatorio de El Carme, se han trasladado los servicios de Prestaciones, Atención al Usuario, Registro, Tarjeta Sanitaria, Responsabilidad Patrimonial, Infraestructuras, Servicios jurídicos y Contratación, entre otros.

Concretamente, la Oficina de Atención al Usuario y el Departamento de Prestaciones, dos de los servicios más frecuentados por la ciudadanía, se encuentran en la planta baja para garantizar una mejor accesibilidad a los usuarios. A partir de ahora, todos los servicios de atención al usuario se centralizarán en la nueva sede.

Desde el Govern han recordado que la nueva sede del IBSalut ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros, 3,8 millones de los cuales han sido financiados con fondos de insularidad. La sede cuenta con cerca de 4.300 metros cuadrados divididos en seis plantas y ha sido reformada integralmente para mejorar la eficiencia energética.

El nuevo edificio de El Carme forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud 2024-2027 que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias.