Inaugurado el nuevo curso del Govern para eliminar las barreras de acceso a la cultura autonómica

Inuagurado el nuevo curso del Govern para eliminar las barreras de acceso a la cultura autonómica. - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha puesto en marcha este lunes un nuevo programa formativo dedicado a los profesionales del sector cultural a través de la cual explorar recursos para la confección de experiencias plenamente inclusivas.

A lo largo de hasta cuatro jornadas ofrecerá soluciones para las seis disciplinas que conforman el marco de actuación del ICIB como las artes escénicas, las artes visuales, el audiovisual, el pódcast, la música y el mundo editorial, según ha indicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

De este modo, y más allá de entrar en contacto con un amplio bagaje conceptual, los participantes descubrirán medidas específicas para cada una de las citadas modalidades.

Todo ello, mientras analizan la aplicación de estas estrategias tanto en distintos casos de estudio como en proyectos impulsados por los propios participantes.

Se trata de un ejercicio transversal que, además, será impartido por el realizador e investigador especializado en inclusión Miguel Ángel Font Bisier; y por el experto en marketing y divulgación Vicente Alcoy Sapiña, que compartirá sus vivencias como persona con retinosis pigmentaria, una enfermedad que afecta a la visión.

"Es imprescindible conocer las medidas de inclusión para que todo el mundo pueda participar activamente en la cultura, ya sea desde la creación o como espectador", ha señalado la directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra.

Por ello, ha añadido también que "este curso es una gran oportunidad para eliminar las barreras de acceso a la cultura autonómica".

Además, y también en palabras de la máxima responsable del organismo, "la guía con la que culminará esta propuesta será esencial para que tanto creadores como productores de las Islas incorporen la accesibilidad en la raíz de sus proyectos".