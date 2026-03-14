Inauguran una exposición del fotógrafo Héctor García-Delgado que retrata escenas cotidianas de mujeres

Inauguran una exposición que retrata escenas cotidianas de mujeres, - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado la exposición fotográfica 'Dones corrents fent coses extraordinàries', una muestra que podrá visitarse en el Centre Cultural La Misericòrdia del 14 al 31 de marzo, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 20.00 horas, dentro de la programación organizada por la institución con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M).

Al acto de inauguración han asistido el conseller de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol, quienes han querido acompañar al autor en la presentación de esta primera exposición.

La muestra es obra del fotógrafo Héctor García-Delgado, que en Instagram comparte diariamente sus fotografías bajo el perfil @mallorquineando, y supone la primera vez que expone públicamente su trabajo fotográfico.

La exposición reúne 25 fotografías que retratan escenas cotidianas protagonizadas por mujeres en Mallorca, poniendo en valor su presencia y su contribución en la construcción de nuestra sociedad.

Las imágenes capturan momentos del día a día -en el trabajo, en el ámbito familiar o en la vida social- e invitan a reflexionar sobre el papel esencial que tienen las mujeres en la vida colectiva.

La muestra destaca cómo, detrás de gestos aparentemente ordinarios, hay historias de dedicación, esfuerzo y superación que contribuyen al progreso de la comunidad.

Durante el acto, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que esta exposición pone el foco en aquellas mujeres que, con gestos cotidianos, contribuyen cada día a construir una sociedad mejor. En este sentido, ha señalado que muchas veces estas historias pasan desapercibidas, pero son imprescindibles para entender la realidad y el progreso de la comunidad.

La exposición se enmarca en la programación impulsada por el Consell de Mallorca bajo el lema 'Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries', una campaña que reivindica el valor de los gestos cotidianos que sostienen nuestra sociedad.