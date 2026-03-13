Inauguran un nuevo vial cívico de 500 metros en Alaró

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, en la inauguración del nuevo vial cívico de Alaró. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este viernes un nuevo vial cívico de 500 metros en Alaró, que discurre entre la avenida de la Constitución y el camino viejo de Orient.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado en este estreno junto al alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, y diferentes entidades y escuelas del pueblo.

En una nota de prensa, la institución insular ha subrayado que esta infraestructura pretende "mejorar la movilidad en el municipio" y es una "apuesta por la sostenibilidad", ya que era una "petición histórica" de los 'alaroners'.

Galmés ha estrenado el vial con un paseo junto a los alumnos del CEIP Pere Rosselló Oliver, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación y los miembros de la asociación de gente mayor del pueblo.

El grupo ha utilizado el nuevo eje cívico hasta llegar al camino viejo de Orient, donde se ha destapado una placa conmemorativa de la inauguración.

Los actos han empezado a las 11.00 horas en el polideportivo, donde el Ayuntamiento de Alaró ha preparado actividades deportivas para grandes y pequeños justo antes de utilizar el nuevo vial. Después de la caminata, el Consistorio ha ofrecido un almuerzo saludable a todos los participantes.

La infraestructura, que ha costado casi un millón de euros y ha sido financiada por el Govern mediante el Fondo de Insularidad, forma parte del plan de viales cívicos del Consell de Mallorca.

En primer lugar, se ha quitado la cuneta a ambos lados de la carretera. En la derecha está el vial cívico que cuenta con un alumbrado nuevo y unas jardineras con árboles y arbustos que lo integran con el entorno. También se ha hecho un nuevo sistema de drenaje, a la izquierda de la calzada, con capacidad para aguantar episodios de lluvias abundantes.

Se trata de un camino para peatones y bicicletas que promueve la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte. De esta manera también se garantiza la protección del medio ambiente.

Este camino para peatones es la primera fase del eje de comunicación entre Alaró y la estación ferroviaria de Consell que tiene que construir el Govern. Se trata de un primer tramo que conectará con la futura vía verde que va hasta el tren. El proyecto formaba parte de la obra de la nueva rotonda de Alaró construida en 2023 pero la primera licitación quedó desierta.

"Este vial era una petición histórica de los vecinos de este municipio que, gracias a esta infraestructura, pueden ir andando o en bicicleta desde el pueblo hasta el camino viejo de Orient", ha explicado Galmés.

El presidente ha recordado la apuesta "firme" de la institución insular en la mejora de las infraestructuras de Mallorca, que "hacía muchos años que no se modernizaban", y la movilidad sostenible mediante el plan de viales cívicos del Consell de Mallorca. Un proyecto en el que se ha invertido 45 millones de euros por toda la isla para crear más de 60 kilómetros de vías verdes.