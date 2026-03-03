Incautan bebida que se estaba vendiendo en la calle ilegalmente en los actos del Día de Baleares

Agente de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, con el apoyo de otras unidades del cuerpo, realizaron un dispositivo especial de vigilancia y control durante los actos del Día de Baleares en el centro de la ciudad, que se saldó, entre otras actuaciones, con una denuncia por tocar música en la calle sin permiso y se intervino bebida que se estaba vendiendo ilegalmente en la calle.

El operativo se centró en supervisar que los estands y establecimientos cumplieran la normativa de forma correcta.

En este sentido, los agentes inspeccionaron varios puestos de degustación de producto local e instaron a los responsables a sustituir los vasos de cristal por recipientes biodegradables, con el fin de evitar riesgos y garantizar la higiene en la vía pública.

De igual modo, la Policía Local intervino en el paseo Sagrera ante una persona que realizaba una actividad musical sin el permiso necesario, por lo que se levantó un acta por ejercer una actividad sin licencia municipal.

También se actuó en el parque de la Feixina, donde se detectó un puesto de venta ambulante no autorizado. Durante la celebración de los conciertos, se actuó contra la venta ambulante de bebidas.

Esta intervención se saldó con la confección de tres actas y la incautación de 72 latas y un carrito de compra.

En cuanto al tráfico, se denunció a vehículos estacionados en zona peatonal en la plaza de la Porta de Santa Catalina. Los agentes supervisaron el cese de las actividades musicales y el cierre de las casetas de feria, sin ninguna incidencia.