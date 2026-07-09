Un incendio agrícola en el Camí dels Reis obliga a cortar el metro

Archivo - El vehículo de Bomberos de Palma- AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio agrícola originado este jueves en el Camí dels Reis, en Palma, ha obligado a cortar la circulación del metro entre esta vía y el Parc Bit, en ambos sentidos.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha señalado en un mensaje en la red social X que el fuego se ha declarado en las proximidades de la estación de Son Sardina y que, por precaución, se ha suspendido la circulación.

El Ayuntamiento de Palma ha informado que el incendio se ha originado a las 12.15 horas en una finca en los alrededores del polígono de Son Castelló y ha afectado a unos rastrojos.

Los Bomberos de Palma y la Policía Local han acudido al lugar y, pasadas las 13.00 horas, el incendio ya se encuentra controlado. Ninguna persona ha resultado herida.

Igualmente, según han trasladado fuentes de emergencias, el fuego ha afectado también a unos tubos y un cable eléctrico. Así, el cuerpo de bomberos ha solicitado la interrupción del suministro eléctrico en la zona afectada.