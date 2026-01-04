Un incendio en el barrio de Pere Garau causa daños en cinco vehículos - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado la madrugada del pasado 31 de diciembre en el barrio de Pere Garau de Palma ha dejado daños en cinco vehículos.

Según ha informado la Policía Nacional a los medios de comunicación, los hechos se produjeron sobre las 01.00 horas del pasado día 31 de diciembre, en una calle del barrio de Pere Garau.

La Policía ha explicado que el fuego se inició en un automóvil y rápidamente se propagó a otros vehículos así como a la fachada de un edificio que tuvo que ser desalojado por los agentes.

Tres vecinos que presentaban movilidad reducida y con dificultad para poder moverse fueron desplazados por una agente de Policía que los confinó en una habitación alejada de la acción de las llamas y del humo. La Oficial de Policía cerró todas las puertas y los puso a salvo, acompañándolos en todo momento y tranquilizándolos, permaneciendo los cuatro en la habitación hasta que se pudo sofocar el fuego.

Finalmente, varias dotaciones de bomberos lograron extinguir el incendio produciéndose únicamente daños materiales en cinco vehículos así como en la fachada de un edificio y parte del cableado eléctrico.