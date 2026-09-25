Un incendio calcina un coche en la avenida Argentina de Palma sin provocar heridos

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma
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Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 16:58
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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha quedado este viernes completamente calcinado tras arder al inicio de la avenida Argentina de Palma.

Fuentes de la Policía Local de Palma han explicado que el suceso ha ocurrido sobre las 14.55 horas de este viernes, en las inmediaciones del número 3 de esta vía.

El coche, sin embargo, estaba vacío en el momento del incendio y los Bomberos de Palma lo han podido extinguir sin mayores complicaciones.

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