Un incendio calcina dos coches y cuatro contenedores en La Vileta

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, cuyo origen está siendo investigado, ha calcinado dos coches y cuatro contenedores de basura en el barrio palmesano de La Vileta.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes policiales, han tenido lugar sobre las 03.15 horas de este miércoles frente en la calle Massanella.

El fuego, de origen por el momento desconocido, ha comenzado en un contenedor y ha dejado cuatro calcinados. Después ha pasado un coche, que ha soltado gasolina y ha hecho que las llamas llegaran hasta un segundo vehículo.

Ambos han quedado calcinados por completo, mientras otros tres coches han sufrido daños superficiales. La Policía Local de Palma y los bomberos intervinieron en el suceso.