Un incendio forestal calcina en Formentera 70 m2 de vegetación - CONSELL FORMENTERA

FORMENTERA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Formentera han intervenido este jueves de madrugada en un incendio forestal declarado en la carretera PM-820-2.

Según ha informado el Consell insular en un comunicado, el aviso del 112 se ha recibido a las 05.10 horas. El fuego ha afectado unos 70 metros cuadrados de vegetación, quedando extinguido a las 07.30 horas.

En los trabajos han participado un caporal y dos efectivos con varios vehículos de intervención, así como dos agentes forestales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

La Policía Local y la Guardia Civil también han colaborado en estas labores.