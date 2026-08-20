Un incendio forestal calcina en Formentera 70 m2 de vegetación

Un incendio forestal calcina en Formentera 70 m2 de vegetación
Un incendio forestal calcina en Formentera 70 m2 de vegetación - CONSELL FORMENTERA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 10:03
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   FORMENTERA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los Bomberos de Formentera han intervenido este jueves de madrugada en un incendio forestal declarado en la carretera PM-820-2.

   Según ha informado el Consell insular en un comunicado, el aviso del 112 se ha recibido a las 05.10 horas. El fuego ha afectado unos 70 metros cuadrados de vegetación, quedando extinguido a las 07.30 horas.

   En los trabajos han participado un caporal y dos efectivos con varios vehículos de intervención, así como dos agentes forestales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

   La Policía Local y la Guardia Civil también han colaborado en estas labores.

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