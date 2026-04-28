Un incendio en una habitación de la antigua prisión de Palma obliga a desalojar temporalmente a los residentes

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ocurrido este martes en una habitación de la antigua prisión de Palma ha obligado a desalojar de forma temporal a los residentes.

El fuego, cuyas causas por el momento se desconocen, ha ocurrido sobre las 13.30 horas en el segundo piso del inmueble, de titularidad municipal, según han confirmado fuentes policiales.

Los efectivos de los Bomberos de Palma han sofocado el fuego y los agentes de la Policía Local han colaborado en la intervención. Además, han desalojado a los residentes, que un tiempo después han podido volver a entrar al recinto.

La antigua prisión de Palma alberga, según el censo municipal, a más de 200 personas que no cuentan con un hogar. El Ayuntamiento ha iniciado un proceso para la recuperación posesoria del edificio, para lo que tendrá que desalojar a los actuales residentes.