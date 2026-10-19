Un incendio de un transformador subterráneo deja a unas 140 personas sin electricidad en Foners

Archivo - Un camión de Bomberos de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un transformador subterráneo se ha incendiado en la tarde de este lunes en la calle Reina Constança, en el barrio de Foners de Palma, y ha dejado a 139 personas sin suministro eléctrico.

Fuentes de los Bomberos de Palma han detallado a Europa Press que el transformador afectado se situaba debajo de una planta baja y que solo se podía acceder a través de unas arquetas.

Los motivos del incendio se desconocen de momento, aunque los bomberos no descartan que las fuertes lluvias hayan mojado el transformador lo que habría originado el fuego.

El incidente se ha resuelto sin daños materiales, sin necesidad de evacuar ninguna finca y en colaboración con Gesa, que ha cortado la electricidad del transformador para que los bomberos pudieran extinguir el fuego.

Por otro lado, fuentes de la Policía Local han explicado a Europa Press que la primera llamada relativa a este incendio se ha producido a las 15.57 horas. Los testigos que han pedido socorro a los agentes indicaban que había una gran humareda y se escuchaban explosiones en el interior de una vivienda.

Durante el incidente no ha habido personas en peligro, aunque se ha solicitado una ambulancia y los servicios sanitarios han atendido a un vecino en el lugar de los hechos.