Los incendios forestales queman 4,3 hectáreas en Baleares en lo que va de año

Archivo - Un helicóptero echa agua a una zona afectada por un incendio
Archivo - Un helicóptero echa agua a una zona afectada por un incendio - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 10:13
Seguir en

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 incendios forestales han quemado 4,33 hectáreas en Baleares entre el 1 de enero y el 15 de mayo.

Según el resumen estadístico de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en Menorca no ha habido ningún incendio en lo que va de año.

En Mallorca, durante este periodo se han contabilizado 11 incendios que han calcinado 4,31 hectáreas de superficie desarbolada. Por otro lado, en Eivissa se han originado dos incendios y, en Formentera, uno, que han quemado 0,02 hectáreas en la primera isla.

La Conselleria ha recordado la importancia de la prevención y precaución. Actualmente, el nivel de alerta por fuego en varias zonas de Mallorca y Menorca se encuentra en el número dos, ante riesgo meteorológico de incendio forestal moderado o alto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado