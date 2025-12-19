El incentivo fiscal para propietarios que no suban los precios del alquiler por encima del IPC será de 2.000 euros

Archivo - Edificio de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de viviendas en Baleares que no suban los contratos de alquiler en las revisiones de 2026 por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) podrán beneficiarse de una deducción fiscal de unos 2.000 euros.

Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

Se trata de una deducción fiscal anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el último pleno para incentivar que los propietarios de viviendas congelen las subidas de los contratos durante el próximo año.

Costa ha explicado que el diseño de la bonificación está "bastante avanzada" y que será un incentivo fiscal de unos 2.000 euros por contribuyente para "intentar moderar el incremento". El límite de subida que se establecerá será el IPC.