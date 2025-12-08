La Infantería celebra la Inmaculada y reivindica los valores del Ejército español: "Es el mejor del mundo"

Acto castrense en el Acuartelamiento Jaime II de Palma por la Inmaculada Concepción. - EUROPA PRESS

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento de Infantería Palma 47 ha celebrado este lunes la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción, y ha reivindicado los valores del Ejército español, definido por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, como "el mejor del mundo".

El Acuartelamiento Jaime II de Palma ha acogido el acto castrense con motivo de la patrona de Infantería, declarada como tal en 1892, aunque ya venerada desde 1585 por las unidades de la infantería española.

A lo largo del acto se ha rendido homenaje a los soldados fallecidos y se han entregado reconocimientos y condecoraciones.

En una breve alocución, el coronel jefe del Regimiento de Infantería Palma 47, José María Laíz, ha celebrado la protección de la patrona, que la infantería venera "con devoción".

Laíz ha reivindicado los valores del soldado de infantería, "que no vacila y no abandona nunca a los suyos" y que desde la unidad y la convicción "transforma lo imposible en victoria".

"Nuestros valores trascienden al tiempo. La disciplina, el valor, el sacrificio, el compañerismo y el espíritu de servicio son la esencia viva que queremos transmitir", ha afirmado.

El comandante general de Baleares, Fernando Gracia, por su parte, ha asegurado que Palma cuenta con un Regimiento de Infantería "que no tiene nada que envidiar" a ningún otro regimiento de España y que está ahora al 80 por ciento, con unos 500 soldados aproximadamente.

"Puedo decir sin temor a equivocarme que el Ejército español es de los mejores del mundo. Y lo digo con orgullo y convencimiento, por historia, por tradiciones, por formación, por capacidades y porque al final los ejércitos no los hacen los materiales, los hacen las personas y el soldado español es un extraordinario soldado", ha añadido.

Gracia ha hecho un llamamiento a dar a conocer en entre la sociedad la labora del ejército y que se acerque a conocer la labor. "Las Fuerzas Armadas son sociedad. No somos algo aparte de la sociedad. Salimos de ella y trabajamos y vivimos por ella", ha indicado reclamando que no haya una disociación entre el ámbito civil y el ámbito militar. "Somos exactamente lo mismo", ha concluido.