Un informe de Fòrum de Societat Civil concluye que en Baleares no hay "una verdadera transición" ecológica en movilidad

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fòrum de la Societat Civil ha elaborado un informe analizando los principales datos e indicadores de transición medioambiental para concluir que en Baleares no hay "una verdadera transición" en movilidad sino "una recuperación insostenible" de las cifras turísticas tras los cambios por la pandemia.

El informe incide en la importancia de la movilidad externa dentro de la transición, ya que "aviones, barcos y coches son una parte muy importante del impacto ambiental" al tiempo que vitales para la economía de las Islas.

Pese a los "datos positivos" por los cambios derivados de la pandemia, "parece que está llegando al nivel de 2019 y se espera sobrepasar este año". "Esta recuperación ya ha pasado en todas las otras crisis", incide el documento.

Del mismo modo, la movilidad interna "es muy tímida" ya que aumenta el parque automovilístico y el número de coches eléctricos "no termina de despegar como se esperaba". Además, aumenta el uso del metro "pero no del bus", y aunque baja el tráfico en la Via de Cintura, "quizá este año" se volverá a cifras de 2019.

El informe analiza distintos aspectos de la realidad balear divididos en tres grandes bloques: movilidad, energía y medio marino. Aunque reconoce que en muchos apartados se ha iniciado la transición --como en la potencia renovable o la regulación de los cruceros--, en otros se ha "estancado" --número de coches por habitante, número de amarres-- o no se ha iniciado --congestión de carreteras, calidad de las aguas, entre otros factores--.

Asimismo, el informe considera que no hay datos suficientes sobre realidades como el uso de suelo rústico para instalaciones de energías fotovoltaicos, si bien advierte de que se están proyectando "grandes parques en terrenos rústicos, aumentando la presión sobre un territorio ya saturado".

Los usos del suelo rústico para energías fotovoltaicas son "interrogantes" en un marco en el que la demanda eléctrica "está estancada", pero mejora el autoconsumo.

En cuanto al medio marino, el informe constata el efecto del año de la pandemia, con un retroceso muy importante de la actividad turística en 2020 y 2021. Para los responsables del estudio, "en toda España y especialmente en Baleares existe una falta de rigor en el cumplimiento de la legislación en temática marina y una falta de implicación de las entidades responsables".