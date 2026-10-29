Ingenieros de Caminos de Baleares reclaman inversión y profesionalización de los empleados ferroviarios

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos - Eusebio García del Castillo - Europa Press

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares ha reclamado una mayor inversión en el sistema ferroviario y la profesionalización de los empleados que trabajan en este tipo de actividades.

Se trata de una petición que lleva tiempo haciendo el Colegio, según ha señalado el vicedecano de la demarcación de Baleares, Ángel de Matías Charro, en declaraciones a los medios tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Este incidente "con consecuencias terribles", ha expuesto, merma la confianza de la ciudadanía en la prestación de servicios públicos tan importantes como son el transporte y la movilidad.

"Lo primero que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la correcta prestación de este servicio y que pueda recobrar la confianza", ha indicado.

A su entender, es necesario comenzar una investigación con la "máxima rigurosidad" y, una vez se disponga de toda la información, tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir un accidente.

Para el vicedecano, que España haya sufrido dos accidentes ferroviarios graves en un mismo año "implica claramente que hay algún elemento no retratado en el sistema y que hay que arreglarlo". "Algo está pasando que hay que detectar y corregir", ha añadido.

En cuanto al posible error humano en el accidente de Urda, ha explicado que los sistemas están diseñados para "intentar absorber, reducir o eliminar" las consecuencias negativas de un error humano que es el elemento más variable.

"Si ha habido un error humano en el accidente, sin duda es que hay más cosas que han fallado antes", ha dicho el ingeniero, agregando que si un fallo técnico ha llevado a un posible error humano, primero son los fallos técnicos los que hay que mejorar.

Igualmente, ha solicitado investigación, inversión y, sobre todo, profesionalización para que todas las personas que trabajan en estas actividades "tengan la titulación necesaria y reciben toda la formación".