Los ingresos de los hoteles de Baleares crecen un 9,7% anual en el tercer trimestre de 2025

Archivo - Piscina con la separación de dos metros entre hamacas del hotel Meliá Palma Marina. - EUROPA PRESS - Archivo

Ibiza y Formentera lideran los ingresos por habitación de los destinos españoles con una tarifa media de 240 euros

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos de los hoteles de Baleares por cada habitación (RevPar) han aumentado un 9,7% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así se desprende del informe de 'Perspectivas turísticas' de Exceltur, en el que se evalúan las cifras del tercer trimestre del año y las perspectivas del sector turístico para lo que resta de 2025.

Según Exceltur, Baleares ha contado con un "buen verano" en ingresos, principalmente gracias a la mejora de precios. Por islas, se ha registrado un nuevo aumento en los ingresos de mayor intensidad en Menorca (+11,5%) y Mallorca (+9,2%). En concreto, los hoteles de Mallorca han registrado un RevPar de 155,2 euros, mientras que los de Menorca, de 180,9 euros.

Por otro lado, en Ibiza y Formentera el crecimiento de los ingresos ha sido de un 7,5% y ha vuelto a liderar los ingresos por habitación de los destinos españoles y superado por primera vez los 200 euros (207,5 euros), con una tarifa media de 240 euros.

En el caso de Palma, se ha registrado un incremento de los ingresos por habitación de un 7,2%, lo que sitúa la capital balear en el tercer puesto entre las ciudades con mayor RevPar de España.

El informe de Exceltur apunta, por otro lado, a las primeras señales positivas de la eliminación de la oferta ilegal de viviendas turísticas, resultado de la introducción de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y el esfuerzo de algunos destinos por erradicarla, entre ellos, Ibiza, Palma, Barcelona y Madrid.

En este sentido, en Palma, los inmuebles destinados a uso turístico han bajado en 1.293 plazas y se encuentran 6.134 --un 17,4% menos--. Por su parte, en Ibiza la reducción es mayor --del 40,9%, la más alta de España--, al suprimirse 1.320 plazas y rondar las 1.904 actualmente.