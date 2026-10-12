Inician un dispositivo de búsqueda para localizar dos pateras que partieron de Argelia con 23 personas a bordo

Archivo - Servicio aéreo de Salvamento Marítimo. - GOBIERNO - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha activado un operativo para encontrar a dos embarcaciones que habrían salido de Argelia con 23 personas a bordo, los días 4 y 6 octubre.

Así lo ha indicado el responsable de Salvamento Marítimo en Baleares, José Ramón Crespí, en declaraciones a Europa Press, quien ha confirmado que este domingo un helicóptero y un avión de sus equipos de rescate sobrevolaron las aguas del sur de Baleares para buscar a los migrantes, sin lograr localizarles.

No obstante, ha aclarado que aviones de Frontex y la Guardia Civil patrullan habitualmente esta zona del Mediterráneo para vigilar las posibles nuevas llegadas de embarcaciones.

La entidad de apoyo a los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo Alarmphone ha informado, a través de cuenta en X, que la primera de estas embarcaciones salió el 4 de octubre de la localidad argelina de Zeralda rumbo a Baleares, con 17 personas. El otro caso, se remonta al 6 de octubre y esta patera transportaba a otras seis personas que partieron desde Argelia en dirección a España.

En ambos casos, no se tendría más información desde entonces y las autoridades ya habrían sido informadas, a las que piden que cumplan con sus obligaciones de búsqueda y salvamento.