Los inmigrantes no sustituyen ni desplazan a los españoles en empleo, servicios sociales o prestaciones, según el CES

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) acerca de la realidad migratoria en España ha señalado que la población inmigrante no sustituye ni desplaza a los españoles en empleo, servicios sociales o prestaciones.

El presidente del CES, Antón Costas, ha asegurado este jueves en Palma que los trabajadores migrantes no reemplazan a los empleados autóctonos de España, y que les "benefician". Según ha explicado, los migrantes llegan con poca cualificación y se dedican principalmente al turismo, sector primario y construcción.

Según el informe, los trabajadores migrantes cuentan con un salario inferior al de los españoles y tardan cuatro o cinco años en contar con unas condiciones similares a las de los trabajadores autóctonos. Costas ha detallado que el hecho de que los migrantes realicen trabajos con menor cualificación desplaza a los españoles a unas condiciones mejores.