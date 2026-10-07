Inmovilizan en Palma un patinete trucado que podía superar los 100 km/hora. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha inmovilizado un patinete trucado que podía superar los 100 km/hora.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la actuación tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, sobre las 10.00 horas en la calle Sant Miquel.

El vehículo, con apariencia de haber sido manipulado, arrojó en las pruebas una velocidad de 103,2 km/hora, muy por encima del límite legal de 25 km/hora establecido.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de servicio peatonal observó a un ciudadano empujando el patinete por la zona peatonal llevando el casco de protección puesto, lo que llevaba a pensar que hasta hacía poco había estado circulando.

Al aproximarse, los agentes constataron que la apariencia estructural del vehículo no se correspondía con la de un Vehículo de Movilidad Personal (VPM) autorizado.

Al ser requerido, el propietario mostró una actitud desafiante y prepotente, e intentó desacreditar los conocimientos normativos de los policías, motivo por el cual se solicitó el apoyo de una segunda patrulla.

Con la llegada de los refuerzos policiales, el varón rebajó el tono y reconoció haber modificado él mismo las características del vehículo.

Según confesó, el patinete disponía originalmente de una potencia de fábrica de 800 W, pero él le había instalado dos baterías de 1.000 W cada una para alcanzar los 2.000 W, y admitió además que los parámetros técnicos estaban configurados para poder deslimitar la velocidad en cualquier momento.

Los efectivos tramitaron una denuncia por vía administrativa al considerarlo un vehículo no apto para la circulación por carecer de cualquier autorización administrativa, y ordenaron su inmovilización cautelar.

Días después, especialistas de la Unidad Motorizada (UMOT) realizaron la prueba pericial de medición de velocidad en las instalaciones del depósito de Son Toells.

El test sobre el banco de rodillos confirmó que el patinete alcanzaba los 103,2 km/h, una cifra que cuadruplica la velocidad máxima permitida y que conlleva su retirada definitiva de la vía pública.