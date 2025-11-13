Inspeccionan dos establecimientos de Son Gotleu en un operativo conjunto de seguridad ciudadana

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han inspeccionado dos establecimientos del barrio de Son Gotleu en el marco de un operativo conjunto de seguridad ciudadana.

El dispositivo, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, ha tenido lugar la tarde de este jueves en las calles Santa Florentina, Pico Veleta, Tomás Rullan y Pico Mulhacen.

El operativo, han indicado las citadas fuentes, estaba planificado desde hace tiempo y se ha centrado en actuaciones propias de la seguridad ciudadana.

Mientras los agentes de la Policía Local se han centrado en comprobar si los establecimientos tenían las correspondientes licencias o si participaban de la venta ambulante ilegal, la Policía Nacional ha identificado a varias personas.

El cuerpo municipal ha desplegado agentes del USEI, GAP o la Patrulla Verde. Por parte de la Policía Nacional han actuado efectivos de la Policía Judicial, de Extranjería y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).