Instan a acudir a urgencias al mínimo síntoma de lesión ocular por el eclipse

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de Baleares, Marisina Marí, ha instado a la ciudadanía a acudir a urgencias para ser atendido por un especialista al mínimo síntoma de lesión ocular por el eclipse.

En declaraciones a Europa Press, Marí ha explicado que de momento no se han registrado incidencias destacadas en este sentido y lo ha atribuido, en parte, a la concienciación de la ciudadanía y a la labor desarrollada, en este sentido, por medios de comunicación y administraciones.

En todo caso, ante la posibilidad de sufrir una retinopatía solar, la lesión más frecuente que puede provocar la mirada al eclipse sin la protección adecuada, la presidenta del Colegio ha instado a estar atentos a los principales síntomas y no dejar pasar la asistencia a urgencias ante la mínima sospecha.

Entre los síntomas, destacan la visión borrosa permanente, la aparición de un punto sin visión, líneas horizontales u onduladas y la dificultad para percibir detalles.

La aparición de estos síntomas, ha explicado, puede ocurrir al poco de la visión directa del sol o pasados unos días en función del nivel de exposición o el uso de filtros, cámaras u objetivos.