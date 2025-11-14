Instituciones y agentes turísticos destacan el avance en calidad de destinos gracias al Decreto de Turismo Responsable

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la aplicación del Decreto de Turismo Responsable - CAIB

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y agentes turísticos han destacado este viernes, durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de la aplicación del Decreto de Turismo Responsable, celebrada en la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el avance en la calidad de los destinos gracias al despliegue del Decreto de Turismo Responsable.

En una nota de prensa, la Conselleria ha informado que su sede ha acogido este viernes la reunión de la Comisión de Seguimiento de la aplicación del Decreto de Turismo Responsable, un encuentro presidido por el conseller Jaume Bauzà y que ha contado con la presencia de representantes de los consells insulares, ayuntamientos afectados, cuerpos de seguridad, sindicatos, patronales y asociaciones.

Durante la sesión, las diferentes instituciones representadas han realizado un balance conjunto de la temporada turística en las zonas afectadas por el Decreto ley de Turismo Responsable del Govern Prohens, compartiendo diagnósticos, peticiones y propuestas de mejora para reforzar la seguridad, la convivencia y la calidad de la oferta turística.

En líneas generales, todos los agentes han coincidido en que la temporada ha sido positiva en cuanto al grado de cumplimiento de lo establecido en el decreto, y han destacado que las medidas aplicadas están contribuyendo de forma efectiva a mejorar la calidad de los destinos turísticos, consolidando un modelo más responsable y ordenado.

Asimismo, se ha subrayado que el trabajo de concienciación en origen es clave para reforzar el mensaje de turismo responsable entre los visitantes antes de llegar a las Islas.

Las instituciones han puesto en valor que la aportación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), con una dotación de 16 millones de euros, ha sido crucial para avanzar en las actuaciones de inspección, seguridad y sensibilización y reforzar los recursos destinados a las zonas incluidas en el decreto.

Durante el encuentro también se ha destacado que una de las principales preocupaciones actuales es el top manta, dada su incidencia en la convivencia y en la percepción de seguridad en los espacios turísticos.

En este punto, el conseller Bauzà ha recordado la creación de la Mesa contra el Intrusismo, un órgano que aborda este fenómeno de forma integral y que no sólo incluye la problemática de la vivienda, sino también la oferta comercial ilegal y otras formas de economía sumergida vinculadas al sector.

El conseller Bauzà ha recordado a los presentes que pueden presentar proyectos a la próxima convocatoria del ITS, especialmente aquellos orientados a mejorar la convivencia entre turistas y residentes y reforzar la calidad de los destinos.

Asimismo, ha invitado a los representantes institucionales a comunicar cualquier necesidad de modificar la zonificación actual, a fin de adaptar las medidas a la realidad de cada municipio.

La Comisión continuará realizando reuniones periódicas para hacer seguimiento de las actuaciones previstas y valorar nuevas necesidades de cara a la próxima temporada.