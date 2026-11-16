Las instituciones de Baleares abordan los acontecimientos deportivos singulares y las conexiones aéreas interislas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de las políticas deportivas del Govern y de los cuatro consells insulares se han reunido este lunes en Palma para abordar cuestiones como los acontecimientos deportivos singulares y las conexiones aéreas interislas.

La reunión de coordinación interadministrativa se ha desarrollado en el polideportivo de Sant Ferran, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Entre los principales puntos del orden del día destaca la presentación de información sobre los adelantos en la elaboración del decreto de acontecimientos deportivos singulares, que desarrolla el artículo 114 de la ley autonómica de la actividad física y el deporte y regula el procedimiento y los requisitos para declarar un acontecimiento deportivo como "singular".

El conseller de Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha explicado que ha solicitado la declaración del polideportivo de Sant Ferran como bien de interés cultural "de cara a futuras inversiones para ampliarlo y adecuarlo a nuevos usos".

"Es importante poder avanzar en este aspecto, para reconvertir algunas instalaciones mallorquinas", ha incidido Bestard. En el encuentro también se ha hablado sobre las incidencias que afectan los vuelos interislas y sus repercusiones para el mundo del deporte.