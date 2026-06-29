Instituciones de Eivissa se suman al minuto de silencio en memoria de las víctimas de Venezuela

Minuto de silencio en Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Instituciones ibicencas, como el Ayuntamiento de Eivissa, se han sumado este lunes al minuto de silencio como muestra de solidaridad con Venezuela y en recuerdo de las víctimas de los terremotos que han asolado el país.

Según ha informado el Ayuntamiento ibicenco en un comunicado, la iniciativa se ha enmarcado en la convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias.

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha expresado su pésame y solidaridad con el pueblo venezolano "en estos momentos tan difíciles", así como el apoyo institucional del Consistorio.

También ha destacado que más de 250 venezolanos están empadronados en el municipio de Eivissa.

El Ayuntamiento de Sant Joan y Sant Antoni, entre otros, también han convocado este minuto de silencio.