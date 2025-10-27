Instituciones estudian cómo mejorar la detección de casos de explotación sexual infantil en Mallorca

Asistentes a la reunión de la Comisión Insular para la Prevención y la Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca celebrada este lunes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de diversas instituciones de Baleares como el Govern, el Consell de Mallorca o la Delegación del Gobierno estudian cómo mejorar la detección e intervención en casos de violencia sexual infantil y adolescente en Mallorca.

Ha sido durante la segunda reunión de la Comisión Insular para la Prevención y la Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca, que ha tenido lugar este lunes en el teatro de Ses Germanetes de Palma.

Cargos del Govern, de la Delegación del Gobierno en Balares, del Consell de Mallorca, del Ayuntamiento de Palma, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de diversas entidades sociales han debatido sobre las actuaciones desarrolladas a lo largo del año.

También han compartido nuevas propuestas para reforzar la coordinación entre instituciones y mejorar la detección y la intervención en casos de violencia y explotación sexual infantil, ha informado la institución insular en un comunicado.

"La protección de la infancia es una responsabilidad compartida y una prioridad absoluta para todas las instituciones", ha subrayado el presiente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez.

Además, ha considerado que la comisión reunida esta mañana es "un espacio esencial de trabajo conjunto para reforzar los mecanismos de prevención, detección y atención ante cualquier situación de explotación o abuso".

TRES LÍNEAS PRINCIPALES

Entre los puntos del orden del día han destacado tres líneas principales. La primera ha sido el grupo de trabajo 'Entorno seguro', cuyo objetivo es la aplicación del protocolo de actuación en los centros de protección de menores, con especial atención a las situaciones de explotación sexual y trata de menores.

En segundo lugar, el Modelo Barnahus y sus avances en la atención integral para casos de abuso sexual infantil. La iniciativa, ha destacado el Consell, permite coordinar a los profesionales de los ámbitos social, judicial, policial y sanitario en un único espacio para evitar la revictimización de los menores y mejorar su atención.

En este punto, la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha detallado el estado actual de las conversaciones con el Govern balear para su implantación en Mallorca.

Finalmente se ha presentado la próxima edición de las Jornadas sobre Violencia Sexual y Sociedad, que este año tendrán lugar el 17 de noviembre en el Hospital Universitario de Son Espases bajo el título 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual'.

El acto buscará promover el intercambio de experiencias entre profesionales, administraciones y agentes sociales para mejorar el abordaje de las violencias sexuales.

EL TRABAJO DEL IMAS

Sánchez, también conseller insular de Bienestar Social, ha asegurado que el IMAS "continuará impulsando nuevas líneas de actuación y formación para los profesionales con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y garantizar que ningún niño o adolescente de Mallorca quede desprotegido".

También ha agradecido a todas las administraciones e instituciones participantes su colaboración e implicación constante en la protección de los derechos de los menores.