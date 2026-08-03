Interceptadas ocho personas migrantes cerca de Mallorca

Lancha de rescate de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades baleares han interceptado en la noche de este domingo a ocho personas migrantes de origen magrebí cerca del Puerto de Andratx, en la isla de Mallorca, según informa la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma insular.

En el operativo han intervenido la Guardia Civil del puesto de Andratx y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), según ha agregado la Delegación.

Esta intervención llega en un contexto para las islas Baleares en el cual, en los últimos días, las autoridades han interceptado a más migrantes de origen magrebí.

Un ejemplo de ello tuvo lugar el pasado miércoles, cuando 17 personas de origen magrebí fueron interceptadas cerca de la playa de Migjorn, en la isla de Formentera.