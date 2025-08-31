Interceptados 18 migrantes llegados a Es Pujols (Formentera)

FORMENTERA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Formentera y Policía Local de Formentera han interceptado a un total de 18 migrantes llegados este domingo en una nueva embarcación tipo patera a Es Pujols, en Formentera.

La intervención ha ocurrido a las 15.45 horas, cuando se ha localizado a este grupo de personas, de origen magrebí, en tierra, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares a los medios.

Con esta nueva embarcación, ascienden a 30 los migrantes interceptados este domingo en Baleares.