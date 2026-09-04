Interceptados doce migrantes de origen magrebí al sur de Mallorca

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). El encuentro de la ministra con la asociación Salvamento Marítimo Humanitario tiene lugar a bordo del barco de rescate Aita Mari y tiene el objetiv - David de Haro - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce personas migrantes de origen magrebí han sido interceptados esta madrugada, a las 04.37 horas, en el puerto de la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines), al sur de Mallorca.

Han intervenido la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Guardia Civil del Puesto de Campos, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y la Policía Local de Ses Salines, según ha informado este viernes Delegación del Gobierno en Baleares.