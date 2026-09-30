Interceptan a un conductor ebrio en Vía de Cintura después de avisarle que circulaba con la rueda reventada

Imágenes del coche detenido en Vía de Cintura tras ser interceptado por las patrullas de policía. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha parado a un hombre de 38 años que, presuntamente, conducía con una tasa de alcohol cuatro veces por encima de la permitida y que otro conductor le parada en la carretera de Valldemossa por llevar la rueda reventada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 18.15 horas, cuando se recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de un turismo en la carretera de Valldemossa, a la altura de la Universitat de les Islas Baleares (UIB), que circulaba haciendo zigzags y con una rueda averiada.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que el testigo percibió un fuerte olor a plástico quemado procedente del vehículo e intentó avisar al conductor con señas para que se detuviera. Al hacer caso omiso a las indicaciones, el ciudadano adelantó al turismo y le obligó a detener la marcha.

Al bajar del coche, el requirente le instó a que no continuara conduciendo debido a su evidente estado de embriaguez. Sin embargo, el investigado desatendió las advertencias, orinó en la vía pública y arrancó de nuevo para incorporarse a la autopista Ma-20, desde la rotonda de Ocimax en sentido hacia s'Arenal.

El subinspector responsable del turno de tarde estableció comunicación telefónica constante con el testigo, quien informaba de la ubicación en tiempo real. Pocos minutos después, una dotación policial consiguió dar el alto al turismo en la Ma-20, a la altura de Ocimax, cuando circulaba por el carril derecho con el neumático delantero totalmente destrozado.

Al detener el vehículo, los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, dio un resultado positivo de 0,98 mg/l de aire espirado, cifra que casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Por estos motivos, los policías informaron al conductor que le denunciarían por un presunto delito contra la seguridad vial. El turismo fue retirado con la grúa municipal hacia el depósito de la Riera, mientras que las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.