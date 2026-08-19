Interpuestas 25 denuncias por drogas y alcohol al volante en una campaña de control en Eivissa. - POLICÍA LOCAL EIVISSA

EIVISSA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha interpuesto en una semana seis denuncias en controles de alcohol al volante y 19 denuncias por conducir bajo los efectos de las drogas.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la Policía ha participado en una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas al volante impulsada por la Dirección General de Tráfico.

Durante la semana de campaña, los agentes realizaron 127 pruebas, de las que 84 fueron alcoholemias y 43 de detección de drogas.

En cuanto a las alcoholemias positivas, ninguna superó el límite penal. Además, se instruyeron dos diligencias durante los controles efectuados.

La Policía Local ha recordado que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad viaria, insistiendo junto a la DGT de que la tasa de alcohol segura al volante es 0,0.