Intervenidos más de 14.600 artículos falsificados valorados en 1,7 millones en Cala Rajada y Sa Coma

Intervenidos más de 14.600 artículos falsificados valorados en 1,7 millones en Cala Ratjada y Sa Coma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido un total de 14.635 artículos presuntamente falsificados valorados en más de 1,7 millones de euros durante varias inspecciones realizadas en siete establecimientos comerciales de Cala Rajada y Sa Coma.

La operación se ha saldado con ocho personas investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado este lunes el Instituto Armado, los agentes han inspeccionado comercios especializados en la venta de recuerdos, complementos y otros productos, donde localizaron reproducciones ilícitas con logotipos, diseños y signos distintivos de diferentes marcas comerciales.

Entre los efectos intervenidos se encontraban principalmente equipaciones deportivas de fútbol, relojes, bolsos y otros complementos.

En Cala Rajada se han inspeccionado tres establecimientos, donde se ha investigado a tres personas y se han intervenido 4.485 artículos, con un valor de mercado estimado en unos 700.000 euros.

La actuación ha seguido en Sa Coma, donde los agentes han inspeccionado otros cuatro comercios, investigaron a cinco personas e intervinieron 10.150 artículos presuntamente falsificados valorados en alrededor de un millón de euros.

La valoración de la mercancía ha sido realizada por un perito especializado en propiedad industrial desplazado desde Barcelona, que ha estimado el valor conjunto de los productos intervenidos en más de 1,7 millones de euros.

Además, durante las inspecciones se han levantado 17 actas por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la normativa autonómica sobre actividades, la protección de los consumidores y la legislación tributaria.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones relacionadas con la operación.