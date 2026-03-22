Intervienen un estilete y droga a dos jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma

Intervienen un estilete a dos jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Actuación Preventiva de la Policía Local de Palma ha intervenido un estilete y varias drogas a dos jóvenes que estaban consumiendo alcohol y otras sustancias en la plaza Raimundo Clar.

Los hechos ocurrieron el pasado martes sobre las 20.00 horas cuando una patrulla localizó a dos hombres, de nacionalidad española y de 29 y 30 años, que estaba consumiendo alcohol y drogas en los bancos de la plaza.

Según ha informado el cuerpo policial, durante la identificación y el registro, los agentes comprobaron que uno de los jóvenes llevaba un estilete oculto en un bolsillo, así como diversas dosis de droga y una tarjeta del TIB a nombre de otra persona.

La Policía ha señalado que el estilete intervenido es un arma blanca de gran peligrosidad que no tiene ningún uso doméstico o profesional de forma lícita.

Por ello, se levantaron actas por infracción a la ley de protección de la seguridad ciudadana y a la ordenanza cívica. La Policía Local mantiene la vigilancia en esta zona para garantizar la convivencia y el descanso de los vecinos.