Intervienen más de 200 envases y garrafas con alcohol que se vendían en las playas de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido más de 200 envases y garrafas de cinco litros con alcohol, especialmente sangría y mojitos, que se vendían de forma ambulante por las playas del municipio.

Es el resultado de la campaña de vigilancia desplegada entre el 10 y el 16 de agosto, que se saldó con un total de 35 actas administrativas levantadas.

Los operativos, según ha informado el cuerpo municipal, se centraron en combatir la oferta irregular de bebidas alcohólicas --ya fuese en latas, botellas o combinados preparados-- tanto en la vía pública como en las playas.

Los agentes decomisaron cerca de 200 envases y varias garrafas de cinco litros llenas de sangría y mojitos destinados a la venta directa. Toda la mercancía fue retirada para su posterior destrucción.

La Policía Local ha alertado del "extremo peligro" que supone para los usuarios la compra e ingesta de estos combinados alcohólicos, que se preparan y almacenan en plena calle y sin cumplir ningún tipo de control sanitarios.

La falta de cadena de frío y la manipulación irregular de los ingredientes --fruta, hielo y licores de "dudosa procedencia"-- convierten a estas bebidas, como las halladas en grandes garrafas de plástico, en un grave riesgo para la salud pública y aumenta las probabilidades de sufrir intoxicaciones alimentarias y etílicas.