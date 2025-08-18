Intoxicaciones alimentarias: guía para un consumo seguro en verano

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las barbacoas y las comidas con amigos y familiares al aire libre están entre los planes más habituales y esperados. El buen tiempo invita a reunirse y es común aprovechar las tardes largas y cálidas para compartir una comida sencilla pero especial como carnes, verduras, embutidos o incluso pescados a la brasa.

Sin embargo, preparar los alimentos para ser consumidos al aire libre no está libre de riesgos y puede desembocar en una intoxicación alimentaria si no se siguen unas simples normas de higiene.

Por esto, la Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria, ofrece algunos consejos y recomendacios para evitar las toxiinfecciones más frecuentes --salmonelosis, listeriosis, E.Coli o la Campilobacteriosis-- cursan con gastroenteritis, fiebre y vómitos.

HAMBURGUESAS, EL PLATO ESTRELLA

Las hamburguesas son el plato estrella de las barbacoas por lo que Salud Pública invita a prestar especial atención a su preparación. Lo mejor es consumirlas bien hechas para evitar las toxinfecciones alimentarias provocadas por la bacteria Escherichia coli, más frecuente en la carne picada poco hecha.

Por ello, el departamento de Seguridad Alimentaria recomienda que siempre que se vaya a consumir una hamburguesa fuera de casa se compruebe antes que la carne está completamente cocinada y que ha perdido su tono rojizo indicativo de que aún está un poco cruda.

OTRAS RECOMENDACIONES

Para que una tranquila comida con amigos y familiares no desemboque en una visita al centro sanitario es fundamental seguir los siguientes consejos:

- Es fundamental lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos.

- Desinfectar las frutas y verduras que no se van a cocinar con unas gotas de lejía apta para ese fin.

- Si se preparan ensaladas, han de mezclarse los ingredientes antes de comer evitando las contaminaciones cruzadas. También hay que mantener separados los alimentos crudos de los ya cocinados.

- La carne ha de estar bien hecha y, en la medida de lo posible, se deben evitar los alimentos elaborados con huevo crudo. Por ello las tortillas han de cuajarse bien y conservarse en las neveras portátiles antes de su consumo.

- No cascar los huevos en el mismo plato donde se van a batir, no usar la cáscara para separar la yema de la clara o poner la tortilla en el mismo plato que se ha usado para darle la vuelta en la sartén.

- Durante el transporte es aconsejable no dejar las comidas dentro del coche durante mucho tiempo para evitar una exposición prolongada al sol.

- No descongelar nunca los alimentos a temperatura ambiente. Es más prudente hacerlo en el frigorífico para evitar la proliferación de bacterias.