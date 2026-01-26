Se inunda una calle en Can Pastilla tras abrirse una alcantarilla

Inundación en Can Pastilla - POLICÍA LOCAL

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cruce entre las calles Bartomeu Xamena y Atenes en Can Pastilla ha sufrido una inundación tras levantarse la tapa de una alcantarilla para drenar el agua.

La Policía Local de Palma ha pedido a la ciudadanía que evite la zona ante el peligro por el agujero abierto y por la succión de agua.

En un mensaje en la red social X, el cuerpo policial ha informado de esta inundación y ha pedido que no se intente pasar por las calles afectadas.

El incidente ha ocurrido sobre las 10.15 horas cuando se ha levantado la tapa y ha comenzado a salir agua. La Policía Local ha cerrado el tráfico y los Bomberos han abierto otra alcantarilla para que recogiera el agua.