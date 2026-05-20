La inversión comercial se desplaza a otras calles de Palma ante la saturación del Born y Sant Miquel

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PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las calles palmesanas Jaume III, Sant Nicolau y Colom están ganando protagonismo como alternativas para grupos internacionales y nuevos inversores comerciales, ante la "saturación" de los ejes comerciales tradicionales --el paseo del Born y la calle Sant Miquel--.

Así se desprende del informe de Retail de 2025 realizado por Gesvalt y aRetail en el que apuntan que la capital balear se reafirma como uno de los destinos comerciales "más codiciados del Mediterráneo", especialmente para las principales firmas internacionales del lujo.

Según han señalado en una nota de prensa, este dinamismo, a su entender, sustentado en el crecimiento poblacional, la consolidación del turismo 'premium' y el aumento del consumo, ha tensionado los ejes comerciales tradicionales de la ciudad.

Esta situación ha generando una "alta saturación" de locales y ha provocado el desplazamiento de nuevos operadores a zonas emergentes. Así, las calles Jaume III, Sant Nicolau y Colom están ganando protagonismo como alternativas para grupos internacionales y nuevos inversores.

LUJO EN EL CENTRO DE PALMA

El informe subraya que la atracción por Palma se evidencia especialmente en el paseo del Born, donde están presentes marcas como Louis Vuitton, Max Mara, Hugo Boss o Sandro, y el interés de otras grandes firmas internacionales "sigue al alza".

Sin embargo, la morfología de la calle limita la disponibilidad de grandes locales y actualmente no existe ningún espacio disponible de los 42 locales que hay. Esto obliga a algunas marcas a considerar alternativas cercanas como la calle Jaime III (especialmente en su intersección con el Born).

La composición comercial del paseo del Born está claramente dominada por la moda y el lujo (57% del total, incluyendo joyerías/relojerías con un 10%), seguida de servicios (14%), restauración (17%), cosméticos (5%), otros (5%) y hogar (2%).

Por otro lado, para los grandes operadores del 'mass market', la referencia sigue siendo la calle Sant Miquel y la plaza del Marquès de Palmer, donde la disponibilidad de locales también es prácticamente inexistente (hay un local disponible de un total de 104).

Según el informe, los contratos se suelen firmar antes incluso de que termine la vinculación del anterior inquilino. En cuanto a categoría de los comercios en esta zona, la moda encabeza la oferta comercial (62%, con joyerías/relojerías incluidas en este porcentaje), seguida de servicios (14%), restauración (11%), cosméticos (7%), otros (4%) y hogar (1%).

Desde el punto de vista de inversión, indica el estudio, Palma es "una de las ciudades principales que levantan el apetito inversor". En concreto, la calle Sant Miquel y el Born son las zonas preferidas para la inversión por parte de las familias nacionales.

Las rentabilidades de estas zonas empiezan a consolidarse en entorno al 4,5% y seguramente la bajada de los tipos de interés motivará el cierre de varias transacciones que no se han realizado estos años pasados, considera el análisis.

En cuanto a rentas, el paseo del Born registra precios sensiblemente superiores a los de la calle Sant Miquel. Así, en la primera calle, los precios oscilan entre los 65 y 220 euros por metro cuadrado (euros/m2), mientras que en Sant Miquel van de los 20 a los 135 euros/m2.