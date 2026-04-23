La investigación de la Policía Judicial apunta a que un escape de gas pudo provocar la explosión en Eivissa

Varios servicios de emergencia en el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Judicial apunta a que un escape de gas pudo provocar la explosión de la vivienda en Ibiza el pasado martes que provocó cuatro heridos graves.

Según han explicado fuentes de la investigación a Europa Press, en el edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda, se estaban llevando a cabo trabajos de sustitución de elementos para cambiar el suministro de gas a electricidad.

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, explicó este martes que, "como mínimo", los vecinos de las cinco viviendas más afectadas por la explosión tardarían dos meses en poder volver a sus casas.

Por su parte, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, aseguró también que la prioridad era reponer la instalación eléctrica y aerotérmica del edificio para que el resto de vecinos puedan volver a la normalidad "lo antes posible".

El conseller reconoció estar a la espera, tanto desde el Govern como desde el Ibavi, de lo que se derive de la investigación judicial "y permanecer muy atentos" a lo que se les diga. Después, se asumirán las responsabilidades que correspondan.

"Era una promoción que los vecinos, durante muchos años, venían pidiendo una rehabilitación y un acondicionamiento, obras de mejora energética y de la carpintería exterior", explicó este miércoles en Ibiza, recordando que la promoción tenía más de 20 años. Para las obras, se habían aprovechado unos fondos europeos y habían sido encargadas por el Ibavi a una constructora.