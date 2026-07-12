La investigación policial concluye que el incendio de un camión en Mercapalma fue accidental

Incendio en Mercapalma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional sobre el incendio de un camión en Mercapalma el pasado lunes ha concluido que el fuego se originó de forma completamente accidental.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, a falta del informe definitivo, el Grupo de Atracos ha averiguado las causas del incendio, tras una exhaustiva inspección técnico-ocular y el análisis de los indicios recogidos en el lugar de los hechos.

La investigación ha determinado que un camión tipo tráiler sufrió un severo sobrecalentamiento en el sistema de frenado durante la marcha, lo que provocó una transferencia térmica extrema hacia las cubiertas de los neumáticos, aumentando su temperatura a niveles críticos.

Una vez que el conductor estacionó el vehículo en la zona de aparcamiento habilitada, el calor acumulado en las ruedas entró en contacto directo con la maleza y la vegetación seca acumulada en la parte posterior de la plaza de aparcamiento.

Según los investigadores, las altas temperaturas de los neumáticos, sumadas a las condiciones del terreno, actuaron como foco de ignición, iniciándose el fuego justo detrás del remolque del camión y propagándose con rapidez.

Así, la investigación ha descartado cualquier intencionalidad o naturaleza criminal en el origen del siniestro.

Cabe recordar que el aviso del siniestro se recibió alrededor de las 15.24 horas del lunes, cuando se dio la voz de alarma de que un camión ardió en Mercapalma afectando también otros cinco vehículos pesados, todos de una misma empresa.

El humo generado, visible desde la distancia, obligó a confinar algunas viviendas y a recomendar a los moradores que no salieran de los inmuebles a no ser que se dieran orden de evacuar.

Fuentes de la Policía Local de Palma explicaron a Europa Press que tras afectar las llamas al solar contiguo se dio aviso a todas las unidades de los Bomberos de Palma y se unieron a las tareas de extinción Bomberos de Mallorca de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor, así como el helicóptero Milana. También medios de Aena y el Ibanat.

La situación obligó igualmente a cortar al tráfico la carretera vieja de Llucmajor hacia Son Banya, donde se recomendó a moradores que desalojaran preventivamente la zona hasta que acabaran las tareas de extinción.