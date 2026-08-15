Investigada una conductora ebria que perdió el control del vehículo y chocó con otro estacionado en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma intervino el pasado jueves en un accidente de tráfico en el que una conductora, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, perdió el control de su vehículo y chocó con otro que estaba aparcado en la calle Sant Vicenç de Paül.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, la conductora circulaba por la carretera de Sóller en dirección a Sant Vicenç de Paül y, al trazar una curva, excedió presuntamente la velocidad adecuada, perdió el control del coche e impactó contra otro vehículo que estaba aparcado.

A consecuencia del impacto, el coche se desplazó hasta colisionar con un segundo vehículo aparcado a escasos metros. La conductora, española y de 29 años, detuvo la marcha a poca distancia del punto del impacto con el fin de asumir la responsabilidad de los hechos y colaborar con los agentes.

Durante la intervención, la implicada realizó la prueba de detección alcohólica y arrojó un resultado positivo de 0,39 mg/l de aire espirado.

De las indagaciones preliminares e informe técnico elaborado por los agentes se concluye que la causa principal del siniestro recae en la velocidad inadecuada en curva, agravada por el hecho de que había bebido alcohol.

Las actuaciones han continuado en las dependencias policiales para la tramitación del correspondiente expediente administrativo y la determinación de las responsabilidades pertinentes.