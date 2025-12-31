Investigada una conductora ebria que provocó un accidente y amenazó a los agentes con que conocía a una jueza

Vechíulo que presuntamente provocó el accidente - POLICÍA LOCAL

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a una mujer por presuntamente provocar un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol y amenazar a los agentes asegurando que conocía a una jueza y a un fiscal para evitar la denuncia.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en la calle Manacor cuando el coche de la mujer chocó contra una taxi que estaba parado, según ha informado la Policía Local.

La conductora, española y de 37 años, presentaba síntomas evidentes de intoxicación etílica y adoptó una actitud agresiva y desafiante con la Policía.

Según el atestado, amenazó reiteradamente a los agentes, intentando evitar la actuación policial al alegar tener influencias y conocer a una jueza y a un fiscal.

Al ser sometida a las pruebas de detección alcohólica, la conductora dio un resultado positivo de 0,84 mg/l, una cifra que triplica la tasa máxima permitida y supera ampliamente el límite penal.

El vehículo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados remitió el atestado al Juzgado de Guardia, donde la conductora deberá responder por el presunto delito.