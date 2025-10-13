Investigada una mujer por intentar simular el robo de una atracción de feria que se había llevado la grúa - POLICÍA LOCAL

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra una mujer por presuntamente intentar simular el robo de una atracción de feria que había sido retirada por los servicios municipales días antes.

La investigación, llevada a cabo por la Sala de Atestados, se inició a raíz de la denuncia de la mujer, española y de 45 años, por el hurto de un remolque de feria.

Según la información de la Policía Local, la mujer denunció la sustracción de su atracción de toro mecánico, valorada en 30.000 euros, manifestando que la había estacionado el 14 de septiembre en el Camí Vell de Bunyola.

No obstante, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) reveló que el remolque no había sido robado, sino que había sido retirado por el servicio municipal de grúa el 12 de septiembre por ser considerado un residuo sólido urbano, ya que se encontraba en un evidente estado de abandono.

En dependencias policiales, según la Policía, la mujer entró en contradicciones, afirmando entonces que no lo había estacionado ella, sino que solo lo había visto en esa fecha.

Tras ser informada de las pruebas que apuntaban a una posible simulación de delito, solicitó dejar la denuncia sin efecto y se comprometió a abonar los gastos de la retirada. Una vez finalizadas las diligencias, el atestado fue remitido al juzgado.