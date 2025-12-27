Una investigada por provocar una colisión frontal en Palma mientras conducía bajo los efectos del alcohol

Una investigada por provocar una colisión frontal en Palma mientras conducía bajo efectos del alcohol - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una conductora, una mujer española de 43 años de edad, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, por provocar la tarde del pasado sábado, día 20 de diciembre, una colisión frontal en el Camí Vell de Bunyola, mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

En nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) ha instruido un atestado contra una mujer española de 43 años como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, tras provocar una colisión frontal mientras conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 20 de diciembre en el Camí Vell de Bunyola. Y, según la reconstrucción del accidente, la conductora circulaba en dirección a Marratxí cuando invadió por completo el sentido contrario, atravesando la doble línea continua, e impactó frontalmente contra otro turismo.

A consecuencia de la violencia del impacto, el vehículo afectado, conducido por un varón de 48 años, retrocedió casi diez metros hasta subirse a la acera.

Al ser sometida a la prueba de etilometría, la conductora arrojó un resultado positivo de 0,63 mg/l. Dicho resultado, sumado a la conducción errática, motivó la instrucción de diligencias. Además, se constató que la mujer no había realizado el curso de reeducación y sensibilización vial tras una sentencia penal previa.

Durante la intervención policial, se personó en el lugar el marido de la conductora, que llegaba conduciendo con los dos hijos de la pareja. Al presentar también síntomas de haber ingerido alcohol, los agentes lo sometieron a la prueba, en la que arrojó un resultado positivo administrativo, por lo que también fue denunciado.

Por estos hechos, la conductora fue informada de su condición de investigada no detenida y deberá comparecer ante la autoridad judicial.