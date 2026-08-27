Investigado un conductor ebrio que lanzó una botella de whisky contra un coche patrulla en Palma

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias judiciales contra un hombre por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y arrojar una botella de whisky desde el coche que impactó contra un vehículo patrulla.

Los hechos ocurrieron en la calle de Joan Maragall el pasado sábado sobre las 06.10 horas cuando una patrulla policial circulaba por dicha vía y, al detenerse en un semáforo en rojo, el conductor del coche de al lado lanzó una botella de cristal vacía por la ventanilla.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, la botella impactó contra el coche patrulla. Los agentes recogieron la botella y hablaron con el conductor, de nacionalidad colombiana y 34 años.

El presunto autor presentaba síntomas evidentes de haber bebido alcohol, por lo que le realizaron la prueba de detección alcohólica. El implicado arrojó un resultado positivo de 0,95 mg/l de aire aspirado, cifra que casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

La Policía informó al conductor de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados le citó para un juicio rápido. Finalmente, el coche fue retirado por la grúa al depósito municipal.