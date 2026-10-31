Investigado un conductor que sufrió una reacción adversa por drogas y quedó cruzado en una curva en Son Ferriol - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias judiciales contra un conductor que sufrió una reacción adversa por consumo de drogas y quedó cruzado en una curva en Son Ferriol.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 13.30 hroas en la avenida del Cid, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

La Base del 092 recibió varias llamadas que alertaban de la presencia de un coche detenido en medio de una curva, cuyo conductor se encontraba fuera de sí y aparentemente se enfrentaba a otras personas.

Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió al lugar de los hechos y encontró al vehículo bloqueando el carril de circulación. Había varios ciudadanos que hacían esfuerzos para contener al conductor, español y de 52 años, en la calzada.

Según relató una testigo que circulaba en moto detrás del coche, el conductor había circulado haciendo zigzags de forma descontrolada hasta quedar cruzado en la curva.

Al acercarse para comprobar su estado, los ciudadanos observaron que el hombre se encontraba en un fuerte estado de agitación, golpeándose el pecho y la cara sin control. Para evitar que continuara autolesionándose, los viandantes lograron sacarle del habitáculo y lo retuvieron en el suelo hasta la llegada policial.

Ante los agentes, el hombre continuó profiriendo gritos incoherentes y llegó a golpearse la cabeza con violencia contra el pavimento, por lo que los policías tuvieron que intervenir con rapidez para reducirle físicamente y salvaguardar su integridad.

En el lugar también se encontraba la pareja sentimental del investigado, quien descartó cualquier agresión hacia ella o terceras personas y explicó que habían estado consumiendo estupefacientes en Son Banya y que el hombre había sufrido una reacción adversa aguda mientras conducía.

Los facultativos de una ambulancia medicalizada del 061 atendieron al afectado y confirmaron que el cuadro clínico era compatible con una grave intoxicación por sustancias psicotrópicas, acordando su traslado e ingreso en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

Debido a la emergencia sanitaria, no fue posible practicarle 'in situ' las pruebas de alcohol o drogas, motivo por el cual la Policía Local ha solicitado la autorización judicial pertinente para realizar los análisis toxicológicos en el hospital.

El conductor quedó informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y el turismo quedó a disposición de su pareja. Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.