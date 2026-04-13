Investigado por falsificar el carné de conducir y circular sin haberlo obtenido nunca - POLICÍA LOCAL

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente falsificar el carné de conducir y circular sin haberlo obtenido nunca.

Los hechos se iniciaron el pasado 7 de febrero cuando una patrulla dio el alto al conductor de un vehículo que estaba estacionado en doble fila. Según ha informado la Policía Local, el vehículo no tenía el seguro obligatorio, por lo que fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.

Igualmente, el hombre, de origen nicaragüense y 33 años, manifestó que no llevaba el permiso de conducir encima y, posteriormente, presentó una denuncia por extravío interpuesta horas después de la intervención policial.

Por ello, se inició una investigación para verificar la posesión del permiso y el presunto autor aportó un justificante emitido por la Policía Nacional de Nicaragua.

Sin embargo, las gestiones realizadas por la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil concluyeron que el documento era falso y que el hombre no poseía ningún registro de licencia de conducir.

Así, fue informado de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.