Investigado en Palma por disparar a un gato con una escopeta perdigones y dejarlo malherido. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha finalizado las diligencias contra un hombre español de 84 años como presunto autor de un delito de maltrato animal y que, al parecer, habría dejado malherido a un gato tras dispararle con una escopeta de perdigones por una disputa vecinal.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la investigación, llevada a cabo por la Sala de Atestados, se inició a raíz de una disputa vecinal en la barriada de Son Dameto.

El suceso tuvo lugar sobre las 20.30 horas del pasado 17 de agosto, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue requerida en la barriada de Son Dameto por un aviso de que un vecino había disparado a un gato, dejándolo malherido.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con los requirentes, que manifestaron que su vecino había herido al felino después de que este entrara en su terraza.

El investigado, por su parte, declaró que tiene pájaros y que disparó al aire con una escopeta de aire comprimido para asustar al animal.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma centró la investigación en dos aspectos técnicos fundamentales. Primero, se solicitó a la propietaria del animal un informe veterinario exhaustivo.

Una radiografía reveló la existencia de un proyectil metálico alojado en la pata del felino. Si bien en un principio se recomendó su extracción, el veterinario finalmente desaconsejó la intervención quirúrgica, ya que el perdigón se había encapsulado y su retirada podría causar lesiones mayores y afectar a la movilidad del animal, por lo que se optó por no extraerlo.

Paralelamente, el arma intervenida al investigado, una escopeta de aire comprimido para la que no tenía licencia, fue remitida al agente perito judicial en balística de la Policía Local de Palma.

Tras analizar el arma y la radiografía del proyectil alojado en el animal, el informe pericial fue concluyente: el arma incautada es compatible con el perdigón que el gato tiene en su extremidad.

A la vista de todas las pruebas recabadas, se instruyó el correspondiente atestado por un presunto delito de maltrato animal. El investigado no detenido fue citado en dependencias policiales, donde se acogió a su derecho a no declarar y fue advertido de la obligación comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.